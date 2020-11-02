Новости за ночи: В России предложили возмещать расходы на тестирование COVID-19
Союз потребителей России (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать из бюджетных средств расходы граждан на услуги частных клиник при тестировании COVID-19. Об этом пишут «Известия».
Организации направили письма с соответствующим предложением председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекцией Дмитрию Медведеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Глава СПРФ Петр Шелищ объясняет инициативу очередями в поликлиниках. Из-за высокого спроса гражданам приходится сдавать тест в частных медучреждениях за свой счет.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда прекратится рост новых случаев инфицирования коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru