Новости за ночь: Жириновский призвал не пускать россиян за границу

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить туристические поездки за границу.

В своём Telegram-канале политик написал, что решение разрешить туристам выезжать из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным. Он считает, что именно отдыхающие, побывавшие в южных странах, привезли «вторую волну» коронавируса.

«В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», - заявил Жириновский. И добавил, что возобновлять поездки следует только в те страны, где эпидемия остановлена.

Ранее учёные рассказали о новом симптоме заражения коронавирусом. В Университетском колледже Лондона и Королевском национальном комитете провели исследование и выяснили, что некоторые пациенты, перенесшие инфекцию, жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах, который возникал без внешнего стимула. При этом тяжелая форма COVID-19 неоднократно становилась причиной потери слуха.

