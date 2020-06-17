Новости за ночь: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении COVID-19

Результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения нового коронавируса COVID-19 в Великобритании являются «научным прорывом», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Российский Минздрав зарегистрировал новый препарат от осложнений COVID-19

Как сообщает РИА Новости, исследование в Оксфорде показало, что дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусом на 35% среди подключённых к аппаратам ИВЛ и на 20% среди больных, получающих кислород. Правительство Великобритании уже одобрило этот препарат для лечения COVID-19.

Гебрейесус считает результаты исследований «отличной новостью». По его словам, это первое лекарство, способное снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии.

В России Минздрав в конце мая одобрил для лечения нового коронавируса препарат «Авифавир» с химическим названием «Фавипиравир», передаёт RT. Позже для лечения осложнений при COVID-19 был зарегистрирован препарат «Левилимаб».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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