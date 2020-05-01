Новости за ночь: ВОЗ выяснила причину низкой смертности от COVID-19 в России

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину низкой смертности от коронавирусной инфекции в России. Как пишет РИА Новости, по словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, это обусловлено системной организацией здравоохранения в нашей стране. Она подчеркнула, что в странах, где здравоохранение работает как система, а не в виде отдельных больниц, смертность пациентов с COVID-19 ниже, подчеркивает Ura.ru.

Кстати, ранее Вуйнович высказала мнение о том, что ближайшие две недели будут для России ключевыми в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Если в течение этого время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин после 12 мая можно начать постепенно отменять, подчеркнула представитель ВОЗ в России.

Коронавирус высшего уровня

Ранее НСН писала, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала заявила о том, что в России наблюдается существенное снижение темпов заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Скворцовой, Россия всю прошлую неделю находилась на плато по темпу прироста новых случаев заболевания и по количеству заболевших. Глава ФМБА также отметила, что незначительные колебания по числу зараженных возможны и в этом случае, количество заболевших может увеличиваться или уменьшаться, однако скачков заболеваемости уже не наблюдается.




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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ВОЗРоссияКоронавирус
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