Новости за ночь: ВОЗ выяснила причину низкой смертности от COVID-19 в России

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину низкой смертности от коронавирусной инфекции в России. Как пишет РИА Новости, по словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, это обусловлено системной организацией здравоохранения в нашей стране. Она подчеркнула, что в странах, где здравоохранение работает как система, а не в виде отдельных больниц, смертность пациентов с COVID-19 ниже, подчеркивает Ura.ru.

Кстати, ранее Вуйнович высказала мнение о том, что ближайшие две недели будут для России ключевыми в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Если в течение этого время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин после 12 мая можно начать постепенно отменять, подчеркнула представитель ВОЗ в России.