Коронавирус высшего уровня

Глава российского правительства объявил об этом в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Заверив, что кабмин продолжит работу в неизменном режиме, Михаил Мишустин сообщил о требовании врачей по соблюдению самоизоляции. Но добавил, что остается на телефонной и видеосвязи с членами правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра на время собственного отсутствия на рабочем месте Мишустин предложил поручить первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

С чем Владимир Путин и согласился. Указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности главы правительства президентом уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Глава государства в беседе с Мишустиным выразил надежду на то, что тот будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Большинство заразившихся коронавирусом в России — до 80 процентов — люди трудоспособного возраста, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Людей старше 65 лет в группе заразившихся 15 процентов. Попова отметила, что люди старшего возраста тяжело переносят болезнь, иногда критически тяжело. Премьеру Мишустину – 54 года.

Михаил Мишустин – не первый глава правительства в мире, кто подхватил коронавирус. В конце марта стало известно о таком же диагнозе, поставленном британскому премьеру Борису Джонсону. Он тоже ушел на самоизоляцию и руководил правительством из дома, однако затем его госпитализировали, причем, в отделение интенсивной терапии, поскольку его состояние существенно ухудшилось. По счастью, организм Джонсона победил инфекцию, и 12 апреля он покинул больницу и вернулся к работе на Даунинг-стрит.

Интересно, что лидер Китая, страны, с которой началась пандемия COVID-19, избежал заражения, несмотря на то, что посещал эпицентр вспышки заболевания город Ухань в самый разгар эпидемии. Во всяком случае, никаких официальных сообщений о том, что Си Цзиньпин переболел коронавирусной инфекцией, не поступало. А, между тем, председатель КНР побывал в Ухане 10 марта. Он встречался с медицинским персоналом, военными, волонтерами, пациентами и с местными жителями. И был при этом в одной только одноразовой маске. И хоть бы что. Может быть, его врачи знают какой-то антивирус из числа снадобий традиционной китайской медицины?

Впрочем, для нас теперь важнее другой вопрос: как же так за Мишустиным недоглядели?

