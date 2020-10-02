Новости за ночь: Власти Москвы рекомендуют перевести половину сотрудников на удаленку

Власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести до половины сотрудников на удаленку, если это возможно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, в первую очередь рекомендация касается офисных работников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Московский чиновник также объяснил, что переход на удаленку не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находится на рабочем месте. Он подчеркнул, что промышленность столицы не должна пострадать от предпринятых мер.