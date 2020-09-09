Новости за ночь: Вирусолог предупредил о неизлечимых последствиях COVID-19

Взаимосвязь между заболеванием коронавирусом и развитием детского многосистемного воспалительного синдрома, выявленная американскими учёными, вполне возможна, считает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 выше 20%

Он отметил, что COVID-19 не привязан к определённой группе тканей и способен поражать, к примеру, нервную и другие системы, включая мозг.

По словам Аграновского, фактически это означает ещё одну глобальную проблему, методы решения которой неочевидны. «Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром», - приводит его слова Ura.ru.

Между тем, исследования Роспотребнадзора в ряде субъектов РФ показывают, что в возрастных группах до шести лет и от семи до 13 лет наблюдается самый высокий уровень популяционного иммунитета, передавал телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ДетиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры