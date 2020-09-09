Новости за ночь: Вирусолог предупредил о неизлечимых последствиях COVID-19

Он отметил, что COVID-19 не привязан к определённой группе тканей и способен поражать, к примеру, нервную и другие системы, включая мозг.

По словам Аграновского, фактически это означает ещё одну глобальную проблему, методы решения которой неочевидны. «Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром», - приводит его слова Ura.ru.

Между тем, исследования Роспотребнадзора в ряде субъектов РФ показывают, что в возрастных группах до шести лет и от семи до 13 лет наблюдается самый высокий уровень популяционного иммунитета, передавал телеканал «360».

