Новости за ночь: Вакцинация от COVID-19 в России может пройти по «военному» сценарию

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по так называемому «военному» пути. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников. При этом оно подчеркнул, что такой сценарий является нетрадиционным. Однако его преимущество заключается в том, что в этом случае вакцинацию могут начать уже осенью или в преддверии зимы, подчеркивает РЕН ТВ.

По словам Колесникова, следуя «военному» сценарию, начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента. Тех, кто работает в очагах инфекции, а также людей, имеющих риски тяжелого течения болезни, отмечает Ura.ru.

Традиционный же путь, по словам академика РАН, заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины. После этого необходимо произвести 70 миллионов доз для выработки достаточного иммунитета у популяции. В этом случае вакцинация начнется не раньше конца года, сообщает телеканал 360.