Новости за ночь: В ВОЗ похвалили шведскую модель борьбы с COVID-19
Власти Швеции поступили верно, отказавшись от введения жёсткого карантина при борьбе с COVID-19, а население страны правильно восприняло действующие мягкие ограничения. Такое мнение в интервью радиостанции Magick высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро, пишет «Газета.ру».
Набарро назвал ключом к победе над пандемией доверие. Правительство Швеции доверилось обществу, а общество доверилось правительству, отметил он. Такой подход, по его словам, - пример для других стран. Жёсткий карантин – напротив, «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения, сказал Набарро.
Власти Швеции в период пандемии COVID-19 призвали людей соблюдать социальную дистанцию, по возможности перейти на дистанционный формат работы. При этом рестораны, школы и детские сады продолжали работать. Одной из гипотез принятых мер было быстрое достижение коллективного иммунитета.
По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, в итоге экономика Швеции пострадала от пандемии меньше, чем экономики других европейских стран.
К 1 сентября в Швеции зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 5,8 тысяч заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru