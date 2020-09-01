Новости за ночь: В ВОЗ похвалили шведскую модель борьбы с COVID-19

Набарро назвал ключом к победе над пандемией доверие. Правительство Швеции доверилось обществу, а общество доверилось правительству, отметил он. Такой подход, по его словам, - пример для других стран. Жёсткий карантин – напротив, «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения, сказал Набарро.

Власти Швеции в период пандемии COVID-19 призвали людей соблюдать социальную дистанцию, по возможности перейти на дистанционный формат работы. При этом рестораны, школы и детские сады продолжали работать. Одной из гипотез принятых мер было быстрое достижение коллективного иммунитета.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, в итоге экономика Швеции пострадала от пандемии меньше, чем экономики других европейских стран.

К 1 сентября в Швеции зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 5,8 тысяч заболевших.

