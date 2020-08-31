В ВОЗ поддержали выход стран из карантина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобряет выход стран из карантина по коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
Между тем, по словам Гебрейесуса, необходимо при этом строго придерживаться правил безопасности. Он подчеркнул важность контроля над распространением вируса, добавив, что иначе возвращение к обычной жизни может обернуться катастрофой.
Гебрейесус назвал четыре основных шага, которые должны пройти государства до открытия. Среди них, в частности, ограничение передачи вируса в толпе, защита людей из группы риска, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также меры по выявлению вируса, тестирование и изоляция.
По подсчётам Университета Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru