В ВОЗ поддержали выход стран из карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобряет выход стран из карантина по коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Зимняя Универсиада перенесена из-за коронавируса

Между тем, по словам Гебрейесуса, необходимо при этом строго придерживаться правил безопасности. Он подчеркнул важность контроля над распространением вируса, добавив, что иначе возвращение к обычной жизни может обернуться катастрофой.

Гебрейесус назвал четыре основных шага, которые должны пройти государства до открытия. Среди них, в частности, ограничение передачи вируса в толпе, защита людей из группы риска, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также меры по выявлению вируса, тестирование и изоляция.

По подсчётам Университета Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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