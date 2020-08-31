В ВОЗ поддержали выход стран из карантина

Между тем, по словам Гебрейесуса, необходимо при этом строго придерживаться правил безопасности. Он подчеркнул важность контроля над распространением вируса, добавив, что иначе возвращение к обычной жизни может обернуться катастрофой.

Гебрейесус назвал четыре основных шага, которые должны пройти государства до открытия. Среди них, в частности, ограничение передачи вируса в толпе, защита людей из группы риска, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также меры по выявлению вируса, тестирование и изоляция.

По подсчётам Университета Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.

