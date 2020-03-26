Новости за ночь: В Совфеде рассказали, как неделя вынужденных выходных скажется на праздниках
Выходная неделя, которую объявил накануне президент России Владимир Путин, не скажется на праздничных днях в стране. Об этом рассказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
По словам парламентария, объявление выходной недели является реакцией государства на внештатную ситуацию. Он также отметил, что ни майские, ни новогодние праздники не должны сократиться, поскольку президент такого указания не давал, отмечает РИА ФАН.
Рaнее Путин в своем обрaщении к россиянaм объявил неделю с 30 мaртa по 5 aпреля нерaбочей из-зa коронaвирусa. Зaрaботную плaту грaждaнaм при этом сохрaнят. Однaко выходнaя неделя не рaспрострaняется нa рaботников медицинской сферы и сотрудников мaгaзинов, нaпоминaет Ura.ru.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заразившихся во всем мире превысило 414 тысяч человек, уточняет Рен Тв.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус. Главное к этому часу
- Россияне начали отказываться выплачивать кредиты из-за коронавируса
- Нерабочая неделя. Отдыхать будем в убыток?
- Россия приостановит авиасообщение со всеми странами
- Новости за ночь: В Совфеде рассказали, как неделя вынужденных выходных скажется на праздниках