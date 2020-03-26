Новости за ночь: В Совфеде рассказали, как неделя вынужденных выходных скажется на праздниках

Выходная неделя, которую объявил накануне президент России Владимир Путин, не скажется на праздничных днях в стране. Об этом рассказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По словам парламентария, объявление выходной недели является реакцией государства на внештатную ситуацию. Он также отметил, что ни майские, ни новогодние праздники не должны сократиться, поскольку президент такого указания не давал, отмечает РИА ФАН.