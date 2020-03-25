Пересидеть коронавирус дома

В Москве скончались два пожилых пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. У них также имелись выраженные сопутствующие патологии. Ранее уже поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако отмечалось, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция. Официальные данные, опубликованные на сайте «стопкоронавирус.рф», гласят, что в России число заразившихся за сутки увеличилось на 163 человека и составляет 658. Из них 410 – в Москве. 29 россиян от коронавируса излечились.

Для предотвращения быстрого распространения коронавируса президент России, выступая с телеобращением к нации, объявил нерабочей следующую неделю для всей страны с сохранением зарплаты. Соответствующий указ уже подписан Владимиром Путиным. Его действие не распространяется только на работников непрерывно действующих организаций; медицинских, аптечных, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Федеральным и региональным органам власти поручено определить численность служащих, которые должны будут работать с 30 марта по 3 апреля, отмечается в тексте указа. Такое же поручение дано и СМИ.

Между тем, и без неожиданных каникул активность в крупных городах существенно упала. Это видно и по загруженности дорог, и по статистике пассажирских перевозок. Так, в Москве в последние несколько недель спрос на автобусные, таксомоторные и каршеринговые перевозки снизился на 20-30 процентов. Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения инфекции. Московский метрополитен также констатировал существенное – почти вдвое, на 44% - снижение пассажиропотока. И эти показатели снижения – далеко не предел. Пенсионерам, студентам и школьникам отменили бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте. Подавляющее большинство мест развлечений и досуга уже велено закрыть. В условиях, когда ездить людям будет некуда и незачем, как, например, на следующей выходной неделе, объем пассажирских перевозок упадет еще сильнее.

Но есть и плюсы: из-за общего снижения количества машин на дорогах резко снизилось число ДТП – сразу на 27 процентов.

