Новости за ночь: В РПЦ допустили празднование Пасхи без посещения храмов

«Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», - заявил Иларион.

Представитель РПЦ не исключил, что придётся ограничиться просмотром патриаршего богослужения по телевизору. Будет ли возможность допускать людей на службы, патриарх Кирилл объявит перед страстной неделей. Пасху в этом году православные празднуют 19 апреля.

В середине марта в РПЦ заявляли, что не собираются прекращать богослужения и закрывать храмы из-за Covid-2019. 29 марта патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.



Сейчас в большинстве регионов России введены ограничения в связи с распространением коронавируса, в рамках которых ограничено и посещение объектов религиозного культа. На фоне роста числа заболевших президент Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении периода нерабочих дней до 30 апреля.

