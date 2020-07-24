Новости за ночь: В России предложили пенсионный налоговый вычет и субсидии домохозяйкам

Сейчас для россиян доступен другой социальный налоговый вычет, но там лимит составляет 120 тысяч рублей (возвращают до 15,6 тысячи). Он состоит из четырёх компонентов - медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения. Этого недостаточно, чтобы стимулировать граждан добровольно откладывать на пенсию, считают авторы инициативы.

Помимо отдельного налогового вычета они предлагают установить фиксированные пенсионные субсидии для домохозяек, малоимущих и самозанятых: в таком случае государство поможет тем из них, кто решит открыть индивидуальный пенсионный план с регулярными взносами на добровольную пенсию.

