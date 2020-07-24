Новости за ночь: В России предложили пенсионный налоговый вычет и субсидии домохозяйкам
Два объединения негосударственных пенсионных фондов, АНПФ и НАПФ, обратились к Банку России с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет.
Таким образом они хотят стимулировать граждан самостоятельно копить на будущую пенсию по аналогии инвестициями в инвестсчета, пишут «Известия». Установлена аналогичная верхняя планка добровольных взносов - 400 тысяч рублей в год, с которых можно будет вернуть до 52 тысяч рублей.
Сейчас для россиян доступен другой социальный налоговый вычет, но там лимит составляет 120 тысяч рублей (возвращают до 15,6 тысячи). Он состоит из четырёх компонентов - медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения. Этого недостаточно, чтобы стимулировать граждан добровольно откладывать на пенсию, считают авторы инициативы.
Помимо отдельного налогового вычета они предлагают установить фиксированные пенсионные субсидии для домохозяек, малоимущих и самозанятых: в таком случае государство поможет тем из них, кто решит открыть индивидуальный пенсионный план с регулярными взносами на добровольную пенсию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru