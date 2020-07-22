Новости за ночь: Квартиры одиноких пенсионеров хотят передавать молодым через госфонд

Союз Потребителей России выступил с предложением создать государственный рентный фонд с представительствами в разных регионах, через который заключались бы сделки с жильём одиноких пенсионеров. Об этом пишут «Известия».

Суть идеи в том, чтобы передавать жильё одиноких пенсионеров молодым людям в обмен на пожизненное содержание пенсионеров. Предполагается, что получатель ренты будет отдельно заключать договор с госфондом, который уже сам предложит претенденту жильё, соответствующее его финансовым возможностям.

По мнению главы Союза потребителей Петра Шелища, размер платежа ежемесячного платежа составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от региона. Плательщику ренты это выгодно, поскольку ему не нужно будет платить первоначальный взнос и проценты по кредиту, как в ипотечных программах, говорит он. Шелищ направил своё предложение профильному вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

В России разрешены подобные сделки – например, договор пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением. Однако при их заключении с частными лицами или организациями пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Участие государства в таких схемах должно повысить доверие к ним, считают эксперты.

