Новости за ночь: Квартиры одиноких пенсионеров хотят передавать молодым через госфонд
Союз Потребителей России выступил с предложением создать государственный рентный фонд с представительствами в разных регионах, через который заключались бы сделки с жильём одиноких пенсионеров. Об этом пишут «Известия».
Суть идеи в том, чтобы передавать жильё одиноких пенсионеров молодым людям в обмен на пожизненное содержание пенсионеров. Предполагается, что получатель ренты будет отдельно заключать договор с госфондом, который уже сам предложит претенденту жильё, соответствующее его финансовым возможностям.
По мнению главы Союза потребителей Петра Шелища, размер платежа ежемесячного платежа составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от региона. Плательщику ренты это выгодно, поскольку ему не нужно будет платить первоначальный взнос и проценты по кредиту, как в ипотечных программах, говорит он. Шелищ направил своё предложение профильному вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
В России разрешены подобные сделки – например, договор пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением. Однако при их заключении с частными лицами или организациями пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Участие государства в таких схемах должно повысить доверие к ним, считают эксперты.
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