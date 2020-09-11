Новости за ночь: В России научились лечить COVID-19 без ИВЛ
Российские специалисты нашли способ лечить тяжелобольных пациентов с COVID-19 без применения аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Как рассказал президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев, вместо этого проводили ингаляции гелий-кислородной смесью.
По словам Черешнева, метод опробовали на 50 больных коронавирусом в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре. Несмотря на тяжёлое развитие заболевания, все они выжили, и только одному понадобился аппарат ИВЛ, передаёт РИА Новости.
На фоне коронавируса COVID-19 развивается пневмония, которая приводит к уменьшению дыхательной поверхности лёгких пациента. Как оказалось, в этом случае подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь превосходит ИВЛ – процедуру, которая сама по себе даёт серьёзную нагрузку на организм, объяснил специалист.
Как говорит Черешнев, успешный опыт с гелий-кислородной смесью позволил запустить производство. Микробиологи усовершенствуют аппараты для подобных ингаляций: решено сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Ранее сообщалось, что на Украине придумали заменить аппараты ИВЛ специальными пластиковыми пакетами с кислородной трубкой.
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