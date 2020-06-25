Новости за ночь: В России началось голосование по Конституции

В Москве и Нижегородской области для граждан будет доступен электронный формат голосования, для участия в котором было необходимо зарегистрироваться до 21 июня, пишет РИА ФАН. Электронное голосование начнётся сегодня в 10 часов утра и закончится в 20:00 30 июня. В Москве в нём поучаствуют 1 051 155 человек, в Нижегородской области такой вариант волеизъявления предпочли 139,5 тысячи человек.

Основной датой плебисцита по вопросу изменения Основного закона назначено 1 июля. В этот же день подведут итоги голосования. По словам президента РФ Владимира Путина, поправки в Конституцию вступят в силу лишь в том случае, если их одобрят граждане.

