Новости за ночь: В России началось голосование по Конституции

В четверг, 25 июня, стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. К настоящему моменту голосование идёт уже во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа, передаёт ТАСС.

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В Москве и Нижегородской области для граждан будет доступен электронный формат голосования, для участия в котором было необходимо зарегистрироваться до 21 июня, пишет РИА ФАН. Электронное голосование начнётся сегодня в 10 часов утра и закончится в 20:00 30 июня. В Москве в нём поучаствуют 1 051 155 человек, в Нижегородской области такой вариант волеизъявления предпочли 139,5 тысячи человек.

Основной датой плебисцита по вопросу изменения Основного закона назначено 1 июля. В этот же день подведут итоги голосования. По словам президента РФ Владимира Путина, поправки в Конституцию вступят в силу лишь в том случае, если их одобрят граждане.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФ
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