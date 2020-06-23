ЦИК: Бюллетени проголосовавших по Конституции запечатают в сейф-пакеты
Для обеспечения сохранности бюллетеней во время голосования по поправкам в Конституцию РФ разработана детальная процедура, не имеющая аналогов в мире, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По её словам, в конце каждого дня голосования все бюллетени из переносных и стационарных ящиков будут перемещать в специальные сейф-пакеты, причём бюллетени запрещено трогать руками. Процедура будет происходить в присутствии членов избиркомов и наблюдателей, при них сейф-пакеты запечатают и поместят в сейф участковой комиссии до начала подсчёта голосов, передаёт ТАСС.
У каждого сейф-пакета будет индивидуальный номер. Наблюдателям разрешат сфотографировать запечатанные сейф-пакеты, рассказала Памфилова.
Голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Проголосовать можно будет на избирательном участке или на дому, для жителей Москвы и Нижегородской области доступна опция электронного голосования.
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