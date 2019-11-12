Журова рассказала, о чем стоит задуматься депутатам

Светлана Журова: «Хочу отметить, что такой комментарий вполне объективен, при этом, Путин и Зеленский разговаривают по телефону, и, может быть, именно сейчас, на данный момент, такая встреча, может быть, не так уж и необходима. Хотя, мы понимаем, что Казахстан здесь предлагает свою нейтральную площадку для того, чтобы два президента могли встретиться и обсудить важные темы. Я думаю, что если это будет возможно, конечно, они воспользуются этим предложением. Посмотрим. В прессе уже появились сообщения, что Зеленский дал свое согласие, но, посмотрим, может быть для СМИ это – не более чем повод лишний раз поговорить», - заметила Светлана Журова в разговоре с НСН.

