Журова рассказала, о чем стоит задуматься депутатам
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Кремль прокомментировал предложение Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что российский президент никогда не отказывался от встреч, и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.
Светлана Журова: «Хочу отметить, что такой комментарий вполне объективен, при этом, Путин и Зеленский разговаривают по телефону, и, может быть, именно сейчас, на данный момент, такая встреча, может быть, не так уж и необходима. Хотя, мы понимаем, что Казахстан здесь предлагает свою нейтральную площадку для того, чтобы два президента могли встретиться и обсудить важные темы. Я думаю, что если это будет возможно, конечно, они воспользуются этим предложением. Посмотрим. В прессе уже появились сообщения, что Зеленский дал свое согласие, но, посмотрим, может быть для СМИ это – не более чем повод лишний раз поговорить», - заметила Светлана Журова в разговоре с НСН.
Названы главные страхи россиян
Названы главные страхи россиян. Более половины (68 процентов) наших соотечественников боятся роста социальной несправедливости.63 процента опрошенных опасаются снижения доходов. 58 процентов жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары.
Светлана Журова: «Наверное, если бы спросили меня, я бы ответила примерно то же самое. Мне кажется, что это – довольно объективные данные. И особенно важен пункт о получении бесплатной медицинской помощи, когда она действительно необходима, а у людей просто нет денег. Пожалуй, из всех перечисленных пунктов этот – самый важный. Снизившиеся доходы и другие вещи можно чем-то компенсировать, а вот бесплатную медицинскую помощь в нужный момент ничем компенсировать нельзя. И нам, депутатам, нужно тоже обратить на это особое внимание», - заявила она НСН.
Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные
Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные листы. При этом треть наших соотечественников продолжают ходить на работу, несмотря на недомогание, а 16% договаривается с начальством об удаленной работе.
Светлана Журова: «Вы знаете, я сама, честно говоря, стараюсь не ходить на работу, когда есть даже первые признаки заболевания, потому, что заражать окружающих – это неправильно. Неправильно водить больного ребенка в садик или школу. Может быть, лучше как-то договориться, пропустить один день. Давайте уважать друг друга и бережней относиться друг к другу», - призвала Светлана Журова в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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