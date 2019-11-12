Журова рассказала, о чем стоит задуматься депутатам

12 ноября 201922:00

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Кремль прокомментировал предложение Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что российский президент никогда не отказывался от встреч, и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.

Светлана Журова: «Хочу отметить, что такой комментарий вполне объективен, при этом, Путин и Зеленский разговаривают по телефону, и, может быть, именно сейчас, на данный момент, такая встреча, может быть, не так уж и необходима. Хотя, мы понимаем, что Казахстан здесь предлагает свою нейтральную площадку для того, чтобы два президента могли встретиться и обсудить важные темы. Я думаю, что если это будет возможно, конечно, они воспользуются этим предложением. Посмотрим. В прессе уже появились сообщения, что Зеленский дал свое согласие, но, посмотрим, может быть для СМИ это – не более чем повод лишний раз поговорить», - заметила Светлана Журова в разговоре с НСН.

2

Названы главные страхи россиян

Названы главные страхи россиян. Более половины (68 процентов) наших соотечественников боятся роста социальной несправедливости.63 процента опрошенных опасаются снижения доходов. 58 процентов жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары.

Светлана Журова: «Наверное, если бы спросили меня, я бы ответила примерно то же самое. Мне кажется, что это – довольно объективные данные. И особенно важен пункт о получении бесплатной медицинской помощи, когда она действительно необходима, а у людей просто нет денег. Пожалуй, из всех перечисленных пунктов этот – самый важный. Снизившиеся доходы и другие вещи можно чем-то компенсировать, а вот бесплатную медицинскую помощь в нужный момент ничем компенсировать нельзя. И нам, депутатам, нужно тоже обратить на это особое внимание», - заявила она НСН

3

Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные

Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные листы. При этом треть наших соотечественников продолжают ходить на работу, несмотря на недомогание, а 16% договаривается с начальством об удаленной работе.

Светлана Журова: «Вы знаете, я сама, честно говоря, стараюсь не ходить на работу, когда есть даже первые признаки заболевания, потому, что заражать окружающих – это неправильно. Неправильно водить больного ребенка в садик или школу. Может быть, лучше как-то договориться, пропустить один день.  Давайте уважать друг друга и бережней относиться друг к другу», - призвала Светлана Журова в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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