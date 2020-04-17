Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора перечислили шаги, которые помогут приблизить завершение режима самоизоляции. Как сообщается на сайте ведомства, жителям России рекомендуют оставаться дома и общаться с родственниками дистанционно. При посещении магазинов или аптек обязательно надевать защитную медицинскую На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, кроме того, как можно чаще мыть руки и использовать антисептические средства, отмечает телеканал 360.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что введенные временные ограничения необходимы для того, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения, а также предотвратить распространение COVID-19, пишет RT.