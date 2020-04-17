Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
Специалисты Роспотребнадзора перечислили шаги, которые помогут приблизить завершение режима самоизоляции. Как сообщается на сайте ведомства, жителям России рекомендуют оставаться дома и общаться с родственниками дистанционно. При посещении магазинов или аптек обязательно надевать защитную медицинскую На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, кроме того, как можно чаще мыть руки и использовать антисептические средства, отмечает телеканал 360.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что введенные временные ограничения необходимы для того, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения, а также предотвратить распространение COVID-19, пишет RT.
Ранее НСН писала, что полиция Московской области выявила в регионе более 240 нарушителей режима самоизоляции. Они находились в общественных местах, где полицейские проводят рейды. Также к административной ответственности привлекли 38 юрлиц, которые нарушили запрет на деятельность.
В частности, нарушителей самоизоляции обнаружили в Химках, Реутове, Балашихе, Дзержинском, Волоколамске и других округах.
В Подмосковье режим самоизоляции действует с 30 марта в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. С 15 апреля для передвижения в Московской области введена система цифровых пропусков. Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", за три дня в регионе было выдано 2,7 млн цифровых пропусков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru