Новости за ночь: В РФ подходят к концу клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания российской вакцины против коронавируса COVID-19, которые НИЦЭМ имени Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, перешли в завершающую стадию.
Как сообщили в военном ведомстве, на 15 июля намечена выписка первой группы добровольцев, испытывающих на себе безопасность препарата. Они сдадут контрольные анализы и будут выписаны из медучреждения, а на 42-й день после первого ввода вакцины пройдут итоговое обследование. Отмечается, что никто из добровольцев не жалуется на негативные реакции или самочувствие, пишут «Известия».
На второй группе добровольцев проверяют иммуногенность и эффективность вакцины. Им 13 июля введут компонент вакцины №2.
Исследования показывают, что у всех добровольцев формируется иммунитет к коронавирусу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru