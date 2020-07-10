Новости за ночь: В РФ подходят к концу клинические испытания вакцины против COVID-19

Как сообщили в военном ведомстве, на 15 июля намечена выписка первой группы добровольцев, испытывающих на себе безопасность препарата. Они сдадут контрольные анализы и будут выписаны из медучреждения, а на 42-й день после первого ввода вакцины пройдут итоговое обследование. Отмечается, что никто из добровольцев не жалуется на негативные реакции или самочувствие, пишут «Известия».

На второй группе добровольцев проверяют иммуногенность и эффективность вакцины. Им 13 июля введут компонент вакцины №2.

Исследования показывают, что у всех добровольцев формируется иммунитет к коронавирусу.

