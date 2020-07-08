Минздрав: Вакцинация от нового коронавируса будет добровольной

По данным агентства, соответствующее заявление министр сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, каждый россиянин будет сам принимать решение о необходимости вакцинации. Между тем, он отметил, что в настоящее время интерес к вакцине «достаточно высокий».

Между тем, за минувшие сутки в России выявили ещё 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях.

