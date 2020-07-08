Минздрав: Вакцинация от нового коронавируса будет добровольной
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее заявление министр сделал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мурашко, каждый россиянин будет сам принимать решение о необходимости вакцинации. Между тем, он отметил, что в настоящее время интерес к вакцине «достаточно высокий».
Между тем, за минувшие сутки в России выявили ещё 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru