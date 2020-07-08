Минздрав: Вакцинация от нового коронавируса будет добровольной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом сообщает ТАСС.

Новый препарат от коронавируса одобрил Минздрав

По данным агентства, соответствующее заявление министр сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, каждый россиянин будет сам принимать решение о необходимости вакцинации. Между тем, он отметил, что в настоящее время интерес к вакцине «достаточно высокий».

Между тем, за минувшие сутки в России выявили ещё 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях.

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ФОТО: pixabay.com
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