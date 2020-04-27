Новости за ночь: В РАН назвали срок завершения вспышки COVID-19 в России
Распространение коронавирусной инфекции в России может пойти на спад в июне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин.
«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня можно ожидать, что эта проблема (распространения COVID-19 – прим. НСН) пойдет на нет», - пояснил специалист.
По данным на 26 апреля, в России официально зарегистрировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 6 767 пациентов, жертвами COVID-19 стали 747 человек, напоминает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, однако для этого важно продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пик – это взрыв, а его в России не было.
«Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», - отметила Попова.
Она также добавила, что согласна с мнением о том, что майские праздники жителям России лучше пересидеть дома, подчеркивает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
80 949+6 361 / сут.
Умерли
747+66 / сут.
Выздоровели
6 767+517 / сут.
- Новости за ночь: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
- Новости за ночь: В РАН назвали срок завершения вспышки COVID-19 в России
- Новости за ночь: Число безработных в РФ может вырасти в шесть раз
- Новости за ночь: Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся COVID-19 военных
- Новости за ночь: Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru