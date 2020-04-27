Новости за ночь: В РАН назвали срок завершения вспышки COVID-19 в России

Распространение коронавирусной инфекции в России может пойти на спад в июне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин.

«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня можно ожидать, что эта проблема (распространения COVID-19 – прим. НСН) пойдет на нет», - пояснил специалист.

По данным на 26 апреля, в России официально зарегистрировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 6 767 пациентов, жертвами COVID-19 стали 747 человек, напоминает РЕН ТВ.