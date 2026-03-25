Кабмин направит 5,8 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии

Правительство России дополнительно направит почти 5,8 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Средства предусмотрены в федеральном бюджете. Благодаря им в II квартале... будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству», - указали в правительстве.

В I квартале текущего года на пенсионное обеспечение граждан в новых регионах уже направили около 3,9 млрд рублей.

Ранее правительство анонсировало плановую индексацию социальных пенсий с 1 апреля. Выплаты повысят на 6,8%, пишет Ura.ru.

