Кабмин направит 5,8 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии
Правительство России дополнительно направит почти 5,8 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение уже подписано.
«Средства предусмотрены в федеральном бюджете. Благодаря им в II квартале... будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству», - указали в правительстве.
В I квартале текущего года на пенсионное обеспечение граждан в новых регионах уже направили около 3,9 млрд рублей.
Ранее правительство анонсировало плановую индексацию социальных пенсий с 1 апреля. Выплаты повысят на 6,8%, пишет Ura.ru.
