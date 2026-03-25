ФАС не будет применять меры за рекламу в Telegram до конца 2026 года
Федеральная антимонопольная служба не будет до конца года применять меры ответственности за рекламу на платформах Telegram и Youtube. Об этом сообщили в ведомстве.
ФАС отметила, что хозяйствующим субъектам необходимо время для адаптации к новым правилам и «переориентирования на другие рекламные каналы».
«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», - подчеркнули в службе.
По фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube, доступ к которым ограничен в рамках законодательства, ФАС анализирует содержание сообщений, даты заключения договора, введения ограничений на платформе, публикации рекламы.
Ранее ФАС заявила о наличии признаков нарушения рекламного законодательства в размещении рекламных интеграций в Telegram, пишет Ura.ru.
