Три года ждать: Россиянам назвали главную причину отказа в европейской визе
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россиянам все чаще отказывают в шенгенской визе, зачастую даже изучаются не все документы.
Если у россиянина был отказ по выдаче европейской визы, получить ее он сможет только через три-четыре года, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Италия во втором квартале 2026 года начнет поэтапный переход на электронные визы и расширит биометрический контроль на границе. Об этом пишет visahq.com, издание ссылается на информацию с пресс-брифинга МВД и МИД Италии. Официальной информации от визовых центров пока нет. Арутюнов отметил, что россиян это пока не затронет.
«Процент отказа не зависит от электронного формата визы. Он зависит от политики властей стран, которые эту визу выдают. В последнее время наблюдается довольно много отказов по шенгенским визам. Одним из оснований сегодня является полученный отказ ранее, работники не сильно вникают в историю человека. Если у вас когда-то был отказ, должно пройти больше трех-четырех лет, чтобы вам одобрили визу. Никто глубоко эти вещи не изучает. Сама продолжительность визы сократилась, раньше мы получали на год-три, а теперь только на срок поездки, даже сдвинуть эту поездку не получится в таком случае», - отметил он.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН посоветовал туристам сначала получать шенгенскую визу, и исходя из того, на какой срок она выдана, потом уже покупать авиабилеты и бронировать отель.
