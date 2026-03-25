В Московском регионе четверых подростков задержали за поджоги
Четырех подростков задержали за поджоги в Московском регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Несовершеннолетние по заданиям спецслужб Украины совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи, кредитно-финансовой системы.
По данным ФСБ, подростки были завербованы Киевом через группы знакомств с девушками. По их просьбам они пересылали координаты школ, торговых центров и мест проживания, после с несовершеннолетними связывались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщали, что координаты использованы Украиной для планирования ракетных ударов и атак беспилотников. Подростков склоняли к противоправным действиям, угрожая уголовной ответственностью, под предлогом участия в «оперативных мероприятиях».
Ранее в Кабардино-Балкарии двух подростков 15 и 17 лет задержали с деталями для взрывного устройства, которое они планировали собрать по заданию украинского куратора, пишет 360.ru.
