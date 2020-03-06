Новости за ночь: Семерых пассажиров Diamond Princess выписали из больницы в Приморье

В той же больнице пока остаются ещё двое россиян с Diamond Princess, прибывших в конце февраля. Результаты их анализов пока не поступили из новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

На судне Diamond Princess, с 3 февраля стоявшем на карантине в порту Иокогамы, коронавирусом заразились почти 700 человек. В их числе трое россиян, у которых наличие инфекции подтвердили после эвакуации в Казань. Помимо них, в России коронавирус нового типа Covid-2019 нашли у двух китайцев (оба вылечились), у вернувшегося из Италии жителя Москвы и итальянского студента, приехавшего на стажировку в Санкт-Петербург.

