Новости за ночь: В ПФР рассказали о потере стажа россиянами

«Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — рассказала эксперт фонда Наталья Бакулина журналу «Главбух».

Таким образом, утверждает она, в случае утери данных их можно будет легко восстановить.

Напомним, что Совет Федерации ранее одобрил введение в России электронных трудовых книжек вместо бумажных, пишет RT.

Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин подчеркнул, что переход к электронным трудовым не означает полную отмену бумажного документооборота.

«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявления на отпуска и так далее. Это право человека, подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде. У людей должны быть разные возможности, сегодня Россия является страной с достаточным количеством гаджетов, половина народа сидит в интернете. Противоречий здесь особых нет. Так будет удобнее людям», - сказал парламентарий.