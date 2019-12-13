Новости за ночь: В ПФР рассказали о потере стажа россиянами
Электронные трудовые книжки, которые в ближайшее время заменят привычные бумажные, будут защищены от утери сведений о трудовом стаже граждан, например, из-за сбоя компьютера, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР). База данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители, пишет Ura.ru.
«Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — рассказала эксперт фонда Наталья Бакулина журналу «Главбух».
Таким образом, утверждает она, в случае утери данных их можно будет легко восстановить.
Напомним, что Совет Федерации ранее одобрил введение в России электронных трудовых книжек вместо бумажных, пишет RT.
Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин подчеркнул, что переход к электронным трудовым не означает полную отмену бумажного документооборота.
«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявления на отпуска и так далее. Это право человека, подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде. У людей должны быть разные возможности, сегодня Россия является страной с достаточным количеством гаджетов, половина народа сидит в интернете. Противоречий здесь особых нет. Так будет удобнее людям», - сказал парламентарий.
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