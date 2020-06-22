Новости за ночь: В Москве зафиксировано минимальное число смертей от СОVID-19 за сутки

На прошлой неделе Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, что пока проходят исследования, рано говорить о мягкости вновь обнаруженного вируса.

«То, что приведена такая идентификация штамма, это важно, что он собой представляет в смысле его патагенности. Но еще не ясно по этим случаям. Возможно, он более мягкий вирус, который распространяется сейчас, но это сказать трудно. Только из общих предположений можно сказать, что он будет мягче. Но жизнь покажет. Пока еще очень мало случаев. Все пока не выглядит угасающим», - предостерег он.

