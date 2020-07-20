Новости за ночь: В Минобороны подвели итоги испытания вакцины против COVID-19

Вторая, последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса COVID-19, будет выписана из госпиталя имени Бурденко в понедельник, 20 июля. Как рассказал начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ, полковник медицинской службы Сергей Борисевич, после вакцинации у добровольцев после вакцинации у добровольцев уже образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю.

По его оценке, достигнутый уровень вируснейтрализующей активности позволит длительно поддерживать защитный титр после иммунизации.

Учёные уверены в эффективности вакцины ещё и потому, что она создана по уже проверенному «рецепту» - на платформе, использовавшейся при разработке вакцин против ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола, рассказал Борисевич в интервью газете «Красная звезда».