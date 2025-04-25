Рютте: Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше

По его словам, тратя 2%, не получится защитить территорию НАТО.

Отмечается, что данные требования к расходам основаны на расчетах.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию Североатлантического договора крайне важной для Европы, но подчеркнул, что США несут на себе большую финансовую нагрузку по сравнению с другими странами альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

