Рютте: Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше
Для обеспечения безопасности территории Североатлантического альянса, страны, входящие в НАТО, должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не достигнут всеми государствами, сообщил журналистам генсек блока Марк Рютте.
По его словам, тратя 2%, не получится защитить территорию НАТО.
Отмечается, что данные требования к расходам основаны на расчетах.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию Североатлантического договора крайне важной для Европы, но подчеркнул, что США несут на себе большую финансовую нагрузку по сравнению с другими странами альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru