Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли данный план. При этом отрицание инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для Украины, пишет журнал.

Еще одной причина, по которой Киев должен принять условия, предложенные Трампом, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. Это уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.

Ранее стало известно, что Украина готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона, что является худшим сценарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

