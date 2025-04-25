СМИ: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине
Киев и Европа не могут не согласиться с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, сообщает Responsible Statecraft.
Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли данный план. При этом отрицание инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для Украины, пишет журнал.
Еще одной причина, по которой Киев должен принять условия, предложенные Трампом, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. Это уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.
Ранее стало известно, что Украина готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона, что является худшим сценарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru