СМИ: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Киев и Европа не могут не согласиться с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, сообщает Responsible Statecraft.

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Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли данный план. При этом отрицание инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для Украины, пишет журнал.

Еще одной причина, по которой Киев должен принять условия, предложенные Трампом, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. Это уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.

Ранее стало известно, что Украина готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона, что является худшим сценарием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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