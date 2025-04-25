Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич в эфире Informer TV предложил провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров.
По его словам, форум может состояться в период с марта по май. На нем будет обсуждаться различный спектр политических тем.
Также Вучич заявил, что для него будет честью присутствовать в Москве на мероприятиях в честь 80-летия Победы над фашизмом. При этом глава государства отказался от отправки военнослужащих Сербии на парад Победы в РФ, чтобы армия не оказалась под санкциями.
Ранее Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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