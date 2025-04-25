СМИ: Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу

Это произошло после 22 лет колонии. Он полностью отбыл назначенное наказание.

Межиева признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев признал вину частично.

Отмечается, что осужденный вышел на свободу 28 октября 2024 года.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел неприемлемыми и не нарушающими права и свободы человека иски к России в интересах 55 бывших заложников, захваченных в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

