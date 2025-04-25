СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины

По словам источников телеканала, предложения лидера США по территориальным уступкам якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее СМИ сообщили, что в американский мирный план по урегулированию украинского конфликта вошли семь пунктов, в том числе прекращение огня и прямые переговоры России и Украины, отказ Киева от членства в НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом и де-факто — территорий, ставших российскими регионами в 2022 году.

