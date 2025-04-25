СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины
Союзники Вашингтона выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, в том числе, о территориальных уступках со стороны Киева, сообщает CNN.
По словам источников телеканала, предложения лидера США по территориальным уступкам якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя Китая Си Цзиньпина.
Ранее СМИ сообщили, что в американский мирный план по урегулированию украинского конфликта вошли семь пунктов, в том числе прекращение огня и прямые переговоры России и Украины, отказ Киева от членства в НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом и де-факто — территорий, ставших российскими регионами в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru