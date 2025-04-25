СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины

Союзники Вашингтона выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, в том числе, о территориальных уступках со стороны Киева, сообщает CNN.

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По словам источников телеканала, предложения лидера США по территориальным уступкам якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее СМИ сообщили, что в американский мирный план по урегулированию украинского конфликта вошли семь пунктов, в том числе прекращение огня и прямые переговоры России и Украины, отказ Киева от членства в НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом и де-факто — территорий, ставших российскими регионами в 2022 году.

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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