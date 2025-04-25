Зеленский: Трампу следует называть Россию агрессором
Украинский лидер Владимир Зеленский попытался донести до президента США Дональда Трампа, как ему следует называть Россию, сообщает РИА Новости.
«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – заявил Зеленский.
Президент Украины указал, что понимает намерения американского коллеги и с уважением относится к его поиску определенного подхода, однако допустил существование и другого пути к ситуации вокруг урегулирования конфликта.
Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru