Зеленский: Трампу следует называть Россию агрессором

Украинский лидер Владимир Зеленский попытался донести до президента США Дональда Трампа, как ему следует называть Россию, сообщает РИА Новости.

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«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – заявил Зеленский.

Президент Украины указал, что понимает намерения американского коллеги и с уважением относится к его поиску определенного подхода, однако допустил существование и другого пути к ситуации вокруг урегулирования конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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