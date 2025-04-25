Зеленский: Трампу следует называть Россию агрессором

«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – заявил Зеленский.

Президент Украины указал, что понимает намерения американского коллеги и с уважением относится к его поиску определенного подхода, однако допустил существование и другого пути к ситуации вокруг урегулирования конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

