В Госдуме предложили увеличить минимальную планку долга до 90 тысяч рублей
Депутаты Госдумы разработали проект закона, в случае принятия которого будет увеличена минимальная планка долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сумме в 90 тысяч рублей, вместо 30 тысяч. Инициатива направлена на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из РФ, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда.
Как считают парламентарии, в текущей экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными и в список невыездных может быть включено большое количество добропорядочных граждан.
Тем временем, приставы открыли три миллиона новых дел против должников в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru