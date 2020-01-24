Новости за ночь: В Минкомсвязи открестились от опубликованного «списка бесплатных сайтов»
Список интернет-ресурсов, которые будут доступными для россиян даже при нулевом балансе счёта, пока не составлен. Об этом заявили в Минкомсвязи, комментируя содержание обнародованного СМИ документа.
В министерстве объяснили, что это всего лишь форма предоставления данных об объеме трафика и финансовых потерях при отказе от оплаты этого трафика. Фактически, появившийся список – всего лишь образец.
Бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисом появится у граждан благодаря реализации проекта «Доступный интернет», который поручил подготовить президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 15 января.
Предварительный «список» сайтов с бесплатным доступом, появившийся ещё при и.о. главы Минкомсвязи Константине Носкове, публикуют «Известия». Интернет-ресурсы в нём разделены на четыре категории: государственные информационные ресурсы, соцсети, почтовые сервисы и «другие значимые информационные ресурсы».
В списке значатся портал госуслуг, сайты ведомств и министерств, социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мир тесен», «В кругу друзей», «Мой мир», «Фотострана», «Яндекс», mail.ru, мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell и другие.
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