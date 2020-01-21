Бесплатный доступ к сайтам госуслуг и ведомств заработает с 1 марта
В Минкомсвязи РФ сообщили, что с 1 марта 2020 года в России доступ к порталу госуслугами и сайтам федеральных министерств и региональных органов власти станет бесплатным.
Как заявили в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято в ходе встречи и. о. главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с представителями операторов связи.
При этом отмечается, что интернет-трафик для указанных ресурсов не будет тарифицироваться, при этом доступ к сайтам будет сохраняться даже в случае нулевого баланса у абонентов.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что в России будет запущен проект «Доступный интернет». Программа предусматривает предоставление бесплатного доступа к наиболее социально-значимым сайтам российским интернет-ресурсам.
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