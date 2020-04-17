Новости за ночь: В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице

Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице. Как отмечает ТАСС, их использование на открытом воздухе является нецелесообразным. Во время нахождения на улице спасатели советуют дышать свежим воздухом. При этом, как заявили в МЧС, маска необходима в местах скопления людей, например, в транспорте и в магазине, а также во время ухода за больными, подчеркивают Известия.

Помимо этого, спасатели напомнили о том, защитные маски необходимо менять как можно чаще, а после её снятия тщательно мыть руки. Также в условиях распространения COVID-19 нужно в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, нормальный режим сна, а также не забывать про физическую активность, пишет «Газета.ру».