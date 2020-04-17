Новости за ночь: В МЧС рассказали о бесполезности ношения масок на улице
Сотрудники МЧС посоветовали жителям России в условиях пандемии коронавируса отказаться от ношения защитных масок на улице. Как отмечает ТАСС, их использование на открытом воздухе является нецелесообразным. Во время нахождения на улице спасатели советуют дышать свежим воздухом. При этом, как заявили в МЧС, маска необходима в местах скопления людей, например, в транспорте и в магазине, а также во время ухода за больными, подчеркивают Известия.
Помимо этого, спасатели напомнили о том, защитные маски необходимо менять как можно чаще, а после её снятия тщательно мыть руки. Также в условиях распространения COVID-19 нужно в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, нормальный режим сна, а также не забывать про физическую активность, пишет «Газета.ру».
Напомним, ранее был составлен список потенциально опасных мест, в которых можно заразиться коронавирусной инфекцией. Его озвучил врач высшей категории Владимир Зайцев, отмечает «АиФ». По словам специалиста, к таким местам относятся аптеки, магазины и заправки. Помимо этого, существует риск заражения COVID-19 во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора, пишет Ura.ru.
Кроме того, специалист рассказал о мерах предосторожности при посещении потенциально опасных мест. В аптеке следует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет как можно меньше посетителей. При входе и выходе из него необходимо обработать руки антисептиком, подчеркивает РИА ФАН. В магазин также следует ходить в маске.
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