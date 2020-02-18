Новости за ночь: В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам действовала до 2016 года, а потом была заморожена в связи с высоким уровнем дефицита бюджета, указал Иконников. По мнению члена Совета Федерации, сейчас таких предпосылок нет, и возобновить индексацию следует в контексте внесённых президентом РФ поправок в Конституцию о регулярной индексации пенсий.

Иконников прогнозирует, что реализация законопроекта потребует от Пенсионного фонда дополнительных расходов в 368,5 миллиарда рублей в этом году, 426,4 миллиарда рублей в 2021 году и 524,6 миллиарда в 2022 году.

Правительство уже дало отрицательный отзыв на инициативу Иконникова, отметив, что в законопроект не удовлетворяет требованию Бюджетного кодекса об указании источников и порядка исполнения расходных обязательств.

Ранее сообщалось, что в Конституции не будет детально прописана индексация пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что условия и порядок индексации по различным категориям получателем определит отдельный закон.

