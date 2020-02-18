Новости за ночь: В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сенатор Василий Иконников внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионером с 2020 года. Соответствующий документ с 17 февраля доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Индексация пенсий работающим пенсионерам действовала до 2016 года, а потом была заморожена в связи с высоким уровнем дефицита бюджета, указал Иконников. По мнению члена Совета Федерации, сейчас таких предпосылок нет, и возобновить индексацию следует в контексте внесённых президентом РФ поправок в Конституцию о регулярной индексации пенсий.
Иконников прогнозирует, что реализация законопроекта потребует от Пенсионного фонда дополнительных расходов в 368,5 миллиарда рублей в этом году, 426,4 миллиарда рублей в 2021 году и 524,6 миллиарда в 2022 году.
Правительство уже дало отрицательный отзыв на инициативу Иконникова, отметив, что в законопроект не удовлетворяет требованию Бюджетного кодекса об указании источников и порядка исполнения расходных обязательств.
Ранее сообщалось, что в Конституции не будет детально прописана индексация пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что условия и порядок индексации по различным категориям получателем определит отдельный закон.
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