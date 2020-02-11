Минтруд обосновал отказ в индексации пенсии работающим пенсионерам

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал причину отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. С разъяснениями он выступил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает РИА Новости.

По словам Котякова, такое положение вещей обусловлено отсутствием соответствующей нормы в действующем законодательстве. Министр пояснил, что в период трудовой деятельности пенсионерам начисляют страховые коэффициенты, увеличивающие размер пенсии. В момент прекращения работы эти граждане получают всю накопленную индексацию.

Ранее в рабочей группе по поправкам к Конституции заявили, что положение о ежегодной индексации пенсии, в случае принятия, не гарантирует соответствующего механизма и для работающих пенсионеров. Это станет возможным только в случае изменения федерального законодательства в данной части, отмечает RT.

23 января Госдума проголосовала в первом чтении за президентский законопроект о поправках к Конституции. Он, в частности, закрепляет регулярную индексацию пенсий.

