Сугробы в столице продолжат расти

Высота снежного покрова в Москве в четверг, 23 января, достигла 6 сантиметров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. При это, по его словам, в течение дня они могут немного подрасти, отмечает Газета.ру.

Специалист уточнил, что рекордное количество снега этой зимой – 7 сантиметров — в столичном регионе выпало 12 января.