Сугробы в столице продолжат расти
Высота снежного покрова в Москве в четверг, 23 января, достигла 6 сантиметров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. При это, по его словам, в течение дня они могут немного подрасти, отмечает Газета.ру.
Специалист уточнил, что рекордное количество снега этой зимой – 7 сантиметров — в столичном регионе выпало 12 января.
Ранее НСН писала, что в конце недели в столичном регионе ожидается «эпизод настоящей зимы», с незначительным похолоданием и снегом. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В частности, специалист отметила, что снег, который начался в среду, с различной интенсивностью будет идти в течение почти всего четверга. Синоптик добавила, что морозная погода продержится в столичном регионе примерно до середины пятницы, затем температура начнёт повышаться и приблизится к нулевой отметке.
Между тем, АГН Москва отмечает, что «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра, продлен до утра пятницы. В Гидрометцентре отметили, что местами порывы ветра составят 17 м/с.
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