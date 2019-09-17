Эксперт: Ограничения по продаже алкоголя на потребление не влияют

В правительстве в целом поддержали инициативу депутатов от «Единой России» о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах. Об этом пишет газета «Коммерсант». Депутаты Госдумы, выступившие авторами законопроекта, говорят, что он послужит обеспечению общественного порядка, а также прав граждан на тишину и отдых.

Так или иначе, после принятия законопроекта люди меньше пить не станут, заявил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.