Эксперт: Ограничения по продаже алкоголя на потребление не влияют
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявил в эфире НСН, что из-за новых ограничений реализации спиртного люди меньше пить не станут.
В правительстве в целом поддержали инициативу депутатов от «Единой России» о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах. Об этом пишет газета «Коммерсант». Депутаты Госдумы, выступившие авторами законопроекта, говорят, что он послужит обеспечению общественного порядка, а также прав граждан на тишину и отдых.
Так или иначе, после принятия законопроекта люди меньше пить не станут, заявил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!», — сказал эксперт.
Между тем, принятие запрета на продажу спиртных напитков в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, может привести к закрытию около 10 тысяч питейных заведений в России. Исходя из этого, в правительстве поручили доработать инициативу.
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