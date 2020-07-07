Новости за ночь: Учёные предсказали скорое появление нового коронавируса

В ближайшие 10 лет в мире может появиться новый коронавирус, способный передаваться от животных к человеку. Такого мнения придерживаются учёные из Национального университета Сингапура, пишет издание The Straits Times.

Прогноз сделал профессор Ван Линьфа, который после обнаружения ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2013 году уже предсказывал появление нового типа вируса. Когда именно произойдёт вспышка нового вируса и насколько она будет серьёзной, пока сказать сложно, отметил он.

Сингапурские учёные высказывают опасения по поводу того, что новый вирус может передаваться от человека к животным, а потом обратно.

Между тем, пока нет ясности даже насчёт того, будет ли вторая волна коронавируса COVID-19 и когда. По мнению экс-главы всемирного профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана, она возможна в ноябре-декабре.

