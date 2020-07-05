Названы сроки второй волны COVID-19

Эйдельман предупредил о трудных особенностях второй волны распространения коронавирусной инфекции – понадобиться «отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19», пишет RT.

Эксперт особо отметил необходимость к ноябрю мобилизовать систему здравоохранения, потому что осенью пандемия будет шире, чем летом, после отмены ограничительных мер. При этом, по мнению Эйдельмана, вводить новые ограничения в стране неправильно, потому что это может усугубить экономический кризис. Однако, профессор считает, что нужны карантинные меры в регионах, где еще фиксируются многочисленные случаи распространения коронавируса, рассказывают «Известия».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об ускорении распространения коронавирусной инфекции в мире. Наибольшая интенсивность эпидпроцесса наблюдается в Южной Америке, отметил Онищенко в беседе с НСН. Это пока не повод снова всё запрещать, но напоминание о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, добавил он.

«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», - резюмировал Геннадий Онищенко.

