Новости за ночь: Учёные нашли связь между пыльцой и активностью COVID-19
Учёные из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус выдвинули предположение о том, что с наступлением поры цветения растений активность гриппоподобных вирусов снижается.
Как пишут «Известия» со ссылкой на препринт научной статьи, исследователи сопоставили графики заболеваемости и пыления в Нидерландах в 2016-2020 годах. Они выявили точную обратную связь между пылением и изменениями в заболеваемости гриппом. Учёные полагают, что пыльца активирует иммунную систему человека, а также создаёт биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся вирусов.
Если предположение окажется верным, то оно будет справедливо не только для гриппа, но и для коронавируса COVID-19. Однако причина снижения активности вирусов летом может быть не в пыльце — а, например, в солнечной активности: пыльца распространяется в жаркую и сухую погоду, которая сама по себе может влиять на вирусы.
Также нет ясности, можно ли однозначно ставить в один ряд грипп и коронавирус COVID-19. Кроме того, есть мнение, что пыльца не стимулирует иммунную систему, а, наоборот, подавляет врождённый иммунитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru