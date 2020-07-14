Новости за ночь: Учёные нашли связь между пыльцой и активностью COVID-19

Учёные из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус выдвинули предположение о том, что с наступлением поры цветения растений активность гриппоподобных вирусов снижается.

Как пишут «Известия» со ссылкой на препринт научной статьи, исследователи сопоставили графики заболеваемости и пыления в Нидерландах в 2016-2020 годах. Они выявили точную обратную связь между пылением и изменениями в заболеваемости гриппом. Учёные полагают, что пыльца активирует иммунную систему человека, а также создаёт биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся вирусов.