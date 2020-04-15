Новости за ночь: Таксисты будут проверять QR-коды пассажиров через «Помощника Москвы»
Водители такси будут проверять наличие спецпропуска у пассажира с помощью приложения «Помощник Москвы». Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замруководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.
Он подчеркнул, что при заказе такси цифровой пропуск (код) вводить не нужно, его проверит таксист. В том случае, если он действителен, пассажир может смело ехать к месту назначения, отмечает RT.
При этом в Дептрансе отметили, что по дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции и проверить наличие пропуска у всех, кто находится в салоне. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут следования такси. В случае их несовпадения будет выписан штраф.
Оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси началось в столице с 13 апреля. Наличие пропуска станет обязательным и будет проверяться с этой среды, 15 апреля, напоминает Москва 24.
Накануне НСН писала, что для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте в столице за сутки было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. При этом, после первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, содержащих некорректные или недостоверные данные.
Добавим, к жителям столицы обратились с просьбой не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай, отмечает Свободная пресса.
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