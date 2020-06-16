Новости за ночь: Соловьёв раскритиковал заявление «Современника» о Ефремове
Телеведущему Владимиру Соловьёву не понравилось заявление театра «Современник» по поводу артиста Михаила Ефремова, в котором театральный коллектив просит «не впадать в крайность осуждения» актёра за смертельное ДТП, оставаться великодушными и проявить милосердие.
«Лучше бы они продолжали молчать», - приводит «Газета.ру» комментарий Соловьёва.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на своём джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого от полученных травм скончался. Как позднее выяснилось, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков.
«Современник», в котором Ефремов исполнял роли и был режиссёром нескольких постановок, выступил с заявлением лишь спустя неделю. Долгое молчание там объяснили шоком и попыткой осмысления произошедшей трагедии.
«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», - говорится в тексте обращения.
Соловьёв после ДТП выступил с резким осуждением Ефремова, назвав его «гражданином убийцей» и мерзавцем.
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