Новости за ночь: Соловьёв раскритиковал заявление «Современника» о Ефремове

Телеведущему Владимиру Соловьёву не понравилось заявление театра «Современник» по поводу артиста Михаила Ефремова, в котором театральный коллектив просит «не впадать в крайность осуждения» актёра за смертельное ДТП, оставаться великодушными и проявить милосердие.

В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию

«Лучше бы они продолжали молчать», - приводит «Газета.ру» комментарий Соловьёва.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своём джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого от полученных травм скончался. Как позднее выяснилось, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков.

«Современник», в котором Ефремов исполнял роли и был режиссёром нескольких постановок, выступил с заявлением лишь спустя неделю. Долгое молчание там объяснили шоком и попыткой осмысления произошедшей трагедии.

«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», - говорится в тексте обращения.

Соловьёв после ДТП выступил с резким осуждением Ефремова, назвав его «гражданином убийцей» и мерзавцем.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СовременникДтп В МосквеМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры