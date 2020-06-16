Новости за ночь: Соловьёв раскритиковал заявление «Современника» о Ефремове

«Лучше бы они продолжали молчать», - приводит «Газета.ру» комментарий Соловьёва.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своём джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого от полученных травм скончался. Как позднее выяснилось, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков.

«Современник», в котором Ефремов исполнял роли и был режиссёром нескольких постановок, выступил с заявлением лишь спустя неделю. Долгое молчание там объяснили шоком и попыткой осмысления произошедшей трагедии.

«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», - говорится в тексте обращения.

Соловьёв после ДТП выступил с резким осуждением Ефремова, назвав его «гражданином убийцей» и мерзавцем.

